Человеческий мозг- потемки
Психологические процессы человека очень сложно устроены. Каждый день через мозг проходят тонны информации, необходимой для повседневной деятельности. По словам ученых, среднестатистический человек одновременно может запомнить не больше 3-4 элементов. Конечно, не следует говорить о том, что больший объем информации человеку не посилен. У ученых существует «волшебное» правило числа 7, согласно которому к семи можно прибавить или отнять два и получить то количество блоков информации, которые человек способен удержать в долговременной памяти, т.е от 5 до 9. В кратковременной же памяти хранится намного больше данных, которые забываются буквально через 20 секунд.
Еще одним интересным фактом является то, что человеческий мозг очень плохо воспринимает сочетание красного и синего цветов. Благодаря эффекту «хромостереопсис», человеческому глазу кажется, что некоторые цвета как бы выступают с картинки вперед, а другие отдаляются. Такой эффект заставляет глаза напрягаться и вызывает усталость и раздражение. Такой же эффект вызывает комбинация красного и зеленого.
Наверняка каждый из нас замечал, что при долгом разговоре с человеком, собеседник начинает терять концентрацию внимания и может не вспомнить то, о чем говорилось буквально 20 минут назад.
Причина кроется не в том, что собеседники плохо слушают друг друга, а в том, что человеческий мозг может удерживать внимание на одном объекте лишь первые десять минут. Неважно, где находится человек, на работе или в школе, сконцентрировать внимание получается лишь первые 7-10 минут. Для дальнейшей эффективной деятельности необходимо будет прилагать усилия, чтобы сконцентрироваться, либо сделать перерыв, именно по этой причине в учебных заведениях и на рабочих местах существуют перемены и кофе-брейки.
Пауза на рабочем месте- не единственное время, когда мозг человека может отдохнуть. Согласно исследованиям, проведенным психологами, около 30% своего времени (не только свободного, но и рабочего) человек проводит в мечтах. Это помогает мозгу отвлечься от повседневной суеты. Психологи также отмечают, что люди, предающиеся мечтам, более изобретательны в решении проблем, нежели те, кто не мечтает. Поэтому можно смело утверждать, что мечтать не вредно, а очень даже полезно.
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Фото: spa-rus.ru