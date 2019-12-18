Человеческий мозг- потемки

Человеческий мозг хранит в себе множество тайн, до сих пор неизвестных человечеству. Тысячи ученых пытаются понять принцип его работы, проводя различные исследования и эксперименты, но до сих пор им многое неизвестно.

Человеческая психика и память-потемки. Именно с их помощью определяется поведение индивидуума в тот или иной момент. Задумывался ли кто-нибудь о том, почему одну информацию человек с легкостью запоминает, а другую никак не получается? Откуда у человека берутся те или иные привычки? Об этих и других интересных фактах далее.

Психологические процессы человека очень сложно устроены. Каждый день через мозг проходят тонны информации, необходимой для повседневной деятельности. По словам ученых, среднестатистический человек одновременно может запомнить не больше 3-4 элементов. Конечно, не следует говорить о том, что больший объем информации человеку не посилен. У ученых существует «волшебное» правило числа 7, согласно которому к семи можно прибавить или отнять два и получить то количество блоков информации, которые человек способен удержать в долговременной памяти, т.е от 5 до 9. В кратковременной же памяти хранится намного больше данных, которые забываются буквально через 20 секунд.

Еще одним интересным фактом является то, что человеческий мозг очень плохо воспринимает сочетание красного и синего цветов. Благодаря эффекту «хромостереопсис», человеческому глазу кажется, что некоторые цвета как бы выступают с картинки вперед, а другие отдаляются. Такой эффект заставляет глаза напрягаться и вызывает усталость и раздражение. Такой же эффект вызывает комбинация красного и зеленого.

Наверняка каждый из нас замечал, что при долгом разговоре с человеком, собеседник начинает терять концентрацию внимания и может не вспомнить то, о чем говорилось буквально 20 минут назад.

Причина кроется не в том, что собеседники плохо слушают друг друга, а в том, что человеческий мозг может удерживать внимание на одном объекте лишь первые десять минут. Неважно, где находится человек, на работе или в школе, сконцентрировать внимание получается лишь первые 7-10 минут. Для дальнейшей эффективной деятельности необходимо будет прилагать усилия, чтобы сконцентрироваться, либо сделать перерыв, именно по этой причине в учебных заведениях и на рабочих местах существуют перемены и кофе-брейки.

Пауза на рабочем месте- не единственное время, когда мозг человека может отдохнуть. Согласно исследованиям, проведенным психологами, около 30% своего времени (не только свободного, но и рабочего) человек проводит в мечтах. Это помогает мозгу отвлечься от повседневной суеты. Психологи также отмечают, что люди, предающиеся мечтам, более изобретательны в решении проблем, нежели те, кто не мечтает. Поэтому можно смело утверждать, что мечтать не вредно, а очень даже полезно.

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Фото: spa-rus.ru