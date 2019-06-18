Австралийские психологи реабилитировали «тяжелую» музыку

Стоило появиться рок-н-роллу, как общество буквально захлестнула волна слухов на тему: эта музыка портит молодежь/она отупляет людей/превращает в дебилов/ и т.д., как говорится «по списку». Подобные возмущенные голоса звучат и по сей день и становятся только громче с появлением новых жанров и направлений.

Больше всего же достается «экстремальной» тяжелой музыке, вроде heavy metal, hard rock или death metal. Для «непоклонников» и просто неподготовленных слушателей эти направления кажутся едва ли не воплощением ужаса и всемирного зла.

Австралийские исследователи решили, наконец, проверить, так ли страшен металлический рок или это очередное преувеличение. Для этого они сравнили, каким образом реагируют на жестокость и насилие фанаты «метала» и те, кто таковыми не являются и вообще его не слушают.

Работа психологов из университета Макуори строилась на том, что по тому, насколько внимательно человек рассматривает те или иные изображения, можно сделать вывод о его чувствительности к определённым вещам и склонности к определенным стилям поведения.

То есть, если, например, картинка, на которой изображена жестокая сцена, не притягивает взгляд и человек не считает, что это нечто необычное, то такое поведение выдает его склонность к жестокости.

Студентам университета, которые согласились принять участие в эксперименте, показывали 2 картинки: одну - с эпизодом насилия, другую - нейтральную. Как оказалось, и те ребята, которые были фанатами «тяжелой» музыки и те, кто ее вообще не слушал, реагировали на изображения одинаковым образом: взгляд их задерживался на первой картинке, именно ее они рассматривали пристально. Не менялась реакция и в случаях, когда включалась музыка. И метал, и попсовая песенка не отвлекли внимания от жестокой сцены на рисунке.

«Если не предполагать, что в качестве обычных студентов в эксперименте участвовали исчадия ада, - говорят исследователи, - то нужно констатировать: «металлическая» музыка не спровоцировала психических отклонений. Ни в виде абсолютного равнодушия к жестокости, ни в любви к ней».

Получается, что свойства личности не меняются под воздействием силы искусства. И любые утверждения, и обвинения в сторону музыки - напрасны и не имеют под собой никакой основы. «Слушающие тяжелый рок не более жестоки, чем любители романсов или попсы. Точно так же, как любители опер Вагнера не ненавидят ни явно, ни втайне представителей некоторых национальностей», - подводят итог психологи из Австралии.

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Фото: schmusic.ru