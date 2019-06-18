Современный человек настолько привык сражаться с трудностями и решать проблемы, что зачастую видит их даже там, где и сложностей - то особых нет. Вот, казалось бы, чего проще - перестаньте усложнять себе жизнь. Но нет ведь. Не можем.

Исследователи из Дартмундского колледжа, впрочем, утверждают, что ругать себя за привычку жить в режиме нон - стоп - пустое занятие. Что не виноваты мы в этом. Они провели даже целое исследование и пришли к выводу, что «из мухи слона» всякий раз делает наш собственный мозг. Именно благодаря ему у человека появляется такое, особенное, восприятие мира.

Исследование, о котором идет речь, состояло из 3 экспериментов. Во время первого волонтерам показывали фотографии. На части из них были вполне безопасные на вид личности, на другой - довольно устрашающего вида. Задачей испытуемых было определить: кого из изображенных на фото стоит опасаться, а кого - нет. Начав просматривать фото, люди, в большинстве, указывали на угрожающих персонажей. Однако, чем меньше становилось «не просмотренных» фото, тем чаще угроза начинала видеться в «безобидных» лицах.

Во втором эксперименте сравнивать попросили не фотографии, а просто синие и фиолетовые точки. И опять, по мере уменьшения количества синих, фиолетовые в глазах смотрящего «меняли цвет».

Третья группа читала описания ряда научных экспериментов. Затем участников просили оценить этичность этих работ. Результат оказался аналогичным первым двум: чем реже были откровенно неэтичные описания, тем чаще таковыми назывались вполне безобидные опыты.

«Проводя исследование, мы увидели, - отмечают психологи, - что происходило искажение восприятия. Проводя аналогию с большим количеством проблем, которые мы решаем в повседневной жизни, напрашивается вывод: человек начинает видеть серьезные проблемы в пустяках из-за того, что недавно был очень занят, и его мозг не успел перестроиться».

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