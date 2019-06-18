По постам в соцсетях можно ставить диагнозы – опыт американских ученых

«Тревожное расстройство, депрессия, психоз и даже диабет - о наличии у человека этих болезней громко заявляют посты в социальных сетях», - заявляет психолог Райана Мерчант из США.

Это «смелое» заявление полностью поддерживают ее коллеги из Пенсильванского университета. Они провели совместное с доктором Мерчант исследование, которое и привело их к такому неоднозначному, на взгляд непосвященного в тонкости психологии, человека.

Ученые проанализировали посты без малого тысячи пользователей Фейсбук и ориентируясь на почерпнутую из них и из самого профиля информацию, ставили ему предварительный диагноз (заочно). После этого связывались с людьми и предлагали им пройти обследование психического состояния.

«Мы анализировали психологическое состояние пользователей соцсети по 21 пункту (на такое количество психических отклонений, - прим. GT). В их числе были депрессия, тревожность, психоз, алко и наркозависимость, диабет и другие заболевания, - рассказала Райана Мерчант. - И почти во всех случаях (тех, где владельцы аккаунтов согласились на обследование), что называется, «попали в десятку».

Авторы работы пока не раскрывают, какие именно слова, употребляемые в постах, послужили маркерами для диагностирования заболеваний, так как работа еще продолжается. Однако, они уверены, что изобретенный ими алгоритм может стать весьма действенным инструментом диагностики для врачей.

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