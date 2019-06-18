Ученые назвали верный признак скорого развода

Вступая в брак, мы все надеемся жить вместе «долго и счастливо». Но, к сожалению, некоторых ждет развод. И не всегда такой исход ожидаем. Для очень многих слова: «я хочу с тобой развестись» звучат, как раскат грома на ясном небосводе.

Впрочем, психологи говорят, что им удалось выявить некий фактор, который ясно указывает на вероятность скорого развода. Нужно только знать, на что смотреть.

О том, что новому открытию можно вполне доверять, говорит тот факт, что сделано оно на основании исследования длиной в 13 лет. За это время специалисты по специально разработанным методикам оценили отношения 168 супружеских пар на предмет долговременности либо быстротечности отношений.

Как оказалось, предсказать вероятность развода можно с большой долей уверенности уже в самом начале. Если в этот период партнеры были «без ума друг от друга», то вряд ли их связь продлится долго. Скороспелый брак «на эмоциях» кончится потому, что интерес остынет. И окажется, что, в общем-о, больше ничего в эмоциональном плане, людей не связывает.

А вот если люди некоторое время «притирались» друг к другу, пусть даже и с определенными сложностями (типа ругани, выяснений отношений и скандалов), то почти всегда их брак будет долгим. Ведь двое изначально видели плюсы и минусы друг друга и их решение пожениться было обдуманным и взвешенным.

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