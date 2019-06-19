Специалисты ВЦИОМ провели очередное исследование, в рамках которого выясняли уровень информированности россиян о довольно распространенном во всем мире психическом заболевании - шизофрении. По статистике этот диагноз имеют около 24 миллионов человек.

Людей просили назвать основные проблемы, возникающие в жизни людей с психическими болезнями.

Первое место, как рассказа психиатр, профессор университета имени Пирогова Петр Морозов, главная проблема больных шизофренией (и, к сожалению, не только ей) людей - сложности с получением лекарственных препаратов. На это указали 45% опрошенных.

Кроме того, жители нашей страны считают, что душевнобольные испытывают проблемы с устройством на работу, нехваткой квалифицированных докторов и настороженно - опасливо - презрительным отношением окружающих и общества в целом.

Неожиданным открытием для социологов стало то, что большое (свыше 50%) количество опрошенных считают причиной возникновения шизофрении ... сглаз, порчу и расплату за прошлые грехи.

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Фото: sm-news.ru/