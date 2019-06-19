Ученые: Мороженое делает людей умнее

Лето. Солнце. Жара, от которой многие спасаются поеданием мороженного. И даже не подозревают о побочном эффекте такого охлаждения организма.

А вот японские ученые, заинтересовавшись этим вопросом, провели целое исследование. И узнали, что мороженное, оказывается, очень благотворно влияет на умственную активность: повышает концентрацию, внимание и нивелирует раздражающее воздействие внешних факторов на мозг.

В эксперименте были задействованы 2 группы добровольцев: члены 1-ой каждый день завтракали мороженным, а вторая группа - как обычно. На определенном этапе все они проходили компьютерный тест: решали задачки на сообразительность.

«Участники из первой группы, - говорит автор работы, Ёсихико Кога, - справились с ними заметно лучше. Я думаю, что мороженое повышает в человеческом мозге уровень высокочастотных альфа-волн. Именно они усиливают внимательность и снижает раздражительность».

Кстати, аналогичный опыт, в рамках которого вместо мороженного на завтрак пили холодную воду, таких результатов не дал. Теперь перед группой профессора Кога стоит новая задача: выяснить, какой именно ингредиент в составе мороженного обеспечивает «подпитку» мозга.

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