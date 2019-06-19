Антидепрессанты снижают эмпатию боли

Депрессия - расстройство, которое часто сопровождается сильными нарушениями социального функционирования. До недавнего времени ученые предполагали, что эта болезнь ухудшает эмпатию, мешая общению с людьми.

Немалая роль в этом отводилась антидепрессантам, которые больные принимали.

Новое исследование группы ученых - нейробиологов, экспертов по нейровизуализации и психиатров из Венского медицинского университета выявило, что лечение антидепрессантами может привести к нарушению эмпатии в отношении восприятия боли. Проще говоря, пациенты, регулярно принимающие лекарства для подавления депрессивных симптомов, становятся нечувствительны к боли.

И это не является индивидуальной реакцией организма. Данные приборов указывали на то, что у всех пациентов активность отделов мозга, связанных с сопереживанием и чувствительностью, была заметно снижена.

Автор исследования Маркус Рютген отмечает, что «снижение эмпатических реакций не было вызвано общим ослаблением негативных эмоций: снижение эмоционального воздействия негативных событий в социальном контексте, возможно, позволяет пациентам легче выздоравливать. Тем не менее, фактическое влияние снижения эмпатии на социальное поведение пациентов еще предстоит изучить».

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Фото: learnreligions.com