Как развить в себе эмпатию – совет психолога

«Человек человеку - волк», - в современном мире, как ни страшно и ни печально это констатировать, у «подаренной» римским драматургом Титом Макцием Плавтом человечеству фразы растет число последователей. И временами даже кажется, что сочувствие к мнению и взглядам других людей становится все менее распространенным.

Но эта тенденция вовсе не необратима, - уверен психолог из Стэнфорда Джамиль Заки, специализирующийся на изучении эмпатии.

Проводя многочисленные исследования, он обнаружил, что эмпатия - это навык, который можно развивать с течением времени. И, если правильно выстроить процесс взаимодействия людей, то любые -даже не самые близкие - людимогут заботиться о других. И даже чувствовать в этом потребность.

«Эмпатия - это черта, заложенная в наши гены и мозг. При этом она - что-то вроде мускула: оставленный неиспользованным, он атрофируется, начинает работать - растет» - говорит Заки.

Ученый уверен, что эмпатия дает людям многочисленные социальные преимущества. Например, пациенты эмпатических врачей более удовлетворены их работой. Правда, для самих докторов это качество скорее вредно - избыточная забота о больных подвергает их повышенному риску выгорания, депрессии и психотравм от постоянных сопереживаний чужим страданиям.

Чтобы научиться сопереживать, нужно приглушить в себе одну из самых естественных человеческих привычек - делить людей на "нас и их". Перестать разделять по этнической принадлежности, возрасту, полу и прочим признакам - по всему тому, что «не совпадает» с нами. Есть только люди. Да, разные. Но такие же, как мы.

«Как только это понимание войдет в вашу жизнь, - говорит Джамиль Заки, - мозг сам начнет работу в направлении развития и усиления этой способности. Она ведь при зачатии в него уже заложена».

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Фото: learnreligions.com