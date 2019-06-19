Блондинки - брюнетки и рыжие, миниатюрные и толстушки, интеллектуалки и толстушки - женская привлекательность в мужских глазах обусловлена набором разных признаков. Как говорится, в вопросах любви «на вкус и цвет товарищей нет».

А вот и есть! - утверждают с недавних пор европейские психологи. Они провели довольно необычное исследование и уверены, что им удалось наконец выявить один - единственный признак, который абсолютно все мужчины считают сексуальным. Причем, большинство - на подсознательном уровне.

В эксперименте, организованном группой ученых из разных стран, участие приняли почти 100 мужчин 20-22 лет. Ученые создали 3D - модели женских тел. Задачей мужчин было просмотреть их и оценить привлекательность по 10-балльной шкале. Подавляющее большинство отметили, как наиболее сексуальные те изображения, где тела показаны сзади, а спина - выгнута.

На основании этого психологи сделали вывод, что именно девушки, умеющие эффектно выгибать спину, наиболее привлекательны для мужчин. Они объясняют это тем, что такая поза на подсознательном (!) уровне сообщает о готовности к отношениям.

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Фото: wallhere.com