Вековая установка русских женщин «бьет, значит любит» не только в корне неверна, как в один голос утверждают психологи, но и разрушительна для психики.

Ученые из Великобритании опубликовали результаты нового исследования, посвященного изучению случаев домашнего насилия. Вывод их однозначен: женщины, которые его испытали на себе, в 2-3 раза чаще имеют психические заболевания.

В рамках исследования психологи и психиатры проанализировали данные о здоровье психики 18,5 тысяч женщин, подвергавшихся домашнему насилию, и 74 тысяч тех, кто такого «опыта» не имели.

Как оказалось, у тех, кто жил с «тираном» вдвое чаще были диагностированы тревожные состояния и расстройства, и в 3 раза был повышен риск заболевания депрессией, биполярного расстройства и даже шизофрении.

«Вероятно, одна из причин такого положения дел в том, что мужчин - тиранов, способных на насилие в семье, выбирают дамы, имеющие склонность к психическим расстройствам».

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Фото: 7mednews.ru