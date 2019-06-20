Домашнее насилие для женщин - путь "в психушку"
Вековая установка русских женщин «бьет, значит любит» не только в корне неверна, как в один голос утверждают психологи, но и разрушительна для психики.
Ученые из Великобритании опубликовали результаты нового исследования, посвященного изучению случаев домашнего насилия. Вывод их однозначен: женщины, которые его испытали на себе, в 2-3 раза чаще имеют психические заболевания.
В рамках исследования психологи и психиатры проанализировали данные о здоровье психики 18,5 тысяч женщин, подвергавшихся домашнему насилию, и 74 тысяч тех, кто такого «опыта» не имели.
Как оказалось, у тех, кто жил с «тираном» вдвое чаще были диагностированы тревожные состояния и расстройства, и в 3 раза был повышен риск заболевания депрессией, биполярного расстройства и даже шизофрении.
«Вероятно, одна из причин такого положения дел в том, что мужчин - тиранов, способных на насилие в семье, выбирают дамы, имеющие склонность к психическим расстройствам».
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Фото: 7mednews.ru