Некоторое время назад GT рассказывал о простом способе защититься от ежедневного стресса, который советует японский психофизиолог Хидфуми Йошида. По словам ученого, лучший способ защитить психику дан нам при рождении самой природой. Это слезы.

Прокомментировать этот совет наш корреспондент попросил клинического психолога, эксперта по психологии здоровья Михаила Хорса:

- Плач - это природный антидепрессант. И, действительно, когда человек плачет, у него серотонин вырабатывается, дофамин. И именно с этим связан антистрессовый эффект: когда человек проплачется, ему становится легче. И если вы себе запрещаете плакать, значит, лишаете себя права на естественный способ снижения уровня стресса. Тем, у кого установка: плакать - это для слабаков - сильна, мой совет: не плачется на людях, запрись в ванной, включи воду и проревись.

Другой вопрос, что люди у нас не умеют регулировать свою эмоциональную сферу, кроме как плачем.

- А как еще можно регулировать эмоциональную сферу?

- Можно не допускать переживать переживания. Извините за тавтологию. Это как в известном анекдоте. Один говорит, что я, дескать, водкой стресс снимаю, другой - что спортом стресс снимает, а третьего спрашивают: «Ты как стресс снимаешь?». Он отвечает: «Я не переживаю. Я не напрягаюсь».

Научиться не напрягаться вообще, наверное, нельзя, а напрягаться значительно меньше научиться можно. Для этого важно воспринимать свои отрицательные состояния, которые принято стрессом называть: гнев, злость, раздражение, эмоциональное напряжение, тревога, страх, чувство вины, чувство стыда, недовольства - не как следствие каких-то внешних факторов, раздражителей.

То есть, на меня наорали, поэтому я расстроился. Это неправда. Могут одинаково наорать на разных людей. Один сильно расстроится, другой - слабо, а третий, может быть, еще и отшутиться как-то весело. Сам факт внешнего воздействия не является причиной переживания.

Причиной переживания является отношение человека к этому воздействию. Если ему с детства твердили, что на него не должны орать, что все люди должны друг друга уважать, что крик - это плохо, тогда он этот крик будет воспринимать очень болезненно. А если человек формирует другую карту, то он задает вопрос: почему на меня не должны орать, по какой причине, почему на всех можно орать, на меня - нет, почему люди должны друг друга уважать, почему нельзя не уважать меня или кого-то из других людей?

- Это, конечно, тяжело воспринять...

- Это не тяжело. Но вы ответьте на этот вопрос: почему люди должны друг друга уважать?

- Потому что это общепринятые ценности.

- А это ерунда полная. Нет никаких общепринятых ценностей. Выходите в мир и смотрите. Там, оказывается, ценности у людей разные. Нет никаких «общепринятых». Один принимает ценности, другой - нет.

У одного свои ценности, у другого - другие, у третьего вообще третья формулировка, он вообще под уважением что-то еще имеет в виду.

Поэтому вот, когда мы лезем со своим уставом в чужой монастырь и навязываем другим людям свои ценности, а они не хотят это брать, они говорят, что «у меня есть свое видение, я буду вот так себя вести», тогда мы переживаем. А когда мы оставляем свои ценности при себе или при группе людей, которые их подтвердили, то говорим, что «в рамках нашей социальной группы - в семье, например - для нас уважение является вот этим и вот этим, мы будем эту ценность друг по отношению к другу соблюдать, у нас есть социальный договор, тогда в рамках этой группы мы действительно испытываем взаимное уважение». И нет переживаний.

А когда мы социальный договор распространяем вообще на всех людей своим волюнтаристским мнением и говорим: «Все должны подписать мой социальный договор, даже не зная о том, что он есть. Я решил, что он есть, а вы все должны у меня в голове его прочитать и там же подписать, а если вы этого не сделали, то, значит, вы все плохие, мир плохой». Вот тут-то и начинаются переживания. Вот такие люди обычно стресс и переносят болезненно.

И для них даже есть психологическое название - «неврастенические патоперфекционисты». У них перфекционизм перешел в патологическую стадию и создает им невроз. А что такое перфекционизм? Это требование (перфект - идеальное) совершенства к миру, который не совершенен по определению.

Необходимо признать, что мир неплохой из-за того, что он не совершенен. Он вот такой: не хороший и не плохой. Можете либо им пользоваться, либо отрицать его, испытывая отрицательные эмоции. Загоняя себя в стресс.

Такая игра слов, но она хорошо запоминается. Кто испытывает отрицательные эмоции, тот отрицает реальность. А вы просто возьмите и попользуйтесь тем миром, который есть. Что его отрицать? Зачем? Используйте его себе во благо или хотя бы не во вред.

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Фото: со страницы Михаила Хорса в ФБ