Ключ к хорошей памяти - интерес

Почему один и тот же человек с легкостью запоминает одну информацию и никак не может «закрепить» в голове другую? Например, забывает имя нового знакомого, едва тот скрывается из поля зрения и при этом помнит 10 цифр после запятой в числе ПИ.

Ричард Харрис, профессор психологии из университета штата Канзас (США) заинтересовался этим вопросом после того, как во время одного из занятий, студенты выразили удивление по поводу того, что он помнит названия всех столиц государств мира. Хотя сам профессор не прилагал никаких усилий для этого.

Размышления на тему, откуда в его голове взялись такие прочные знания, и стало поводом для проведения исследования способностей запоминать информацию. Во время работы он наблюдал за молодыми людьми, которые учились в университете и в итоге пришел к выводу, что у каждого человека память «работает» несколько избирательно. То есть, в определенной области знания запоминаются лучше, чем в других. И вызвано это интересом, который человек проявляет в отношении какой-то темы.

Проще говоря, если вопрос интересен, то информацию мы запоминаем легко и непринужденно. Если же нет, то с трудом. Простой пример: гуманитарий свободно цитирует отрывки их прочитанных книг, а человек с математическим складом ума помнит десятки формул. Соответственно, если поменять их местами, то придется «зубрить».

И если у вас, как вы считаете, плохая память, например, на имена, то это значит только то, что вы не заинтересованы в общении. У вас нет интереса и мотивации к запоминанию. А вовсе не плохая память.

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