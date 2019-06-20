Детская невнимательность чревата неудачной карьерой в будущем

Как показало новое исследование, проведенное международной командой ученых под руководством профессора Фрэнка Витаро (США), пятилетние и шестилетние дети, которые невнимательны в детском саду, с большей вероятностью, став взрослыми (в 33-35 лет), будут иметь более низкие доходы, чем их сверстники.

"И все это не имеет ничего общего с интеллектом или IQ, потому что крайние случаи были исключены из выборки", - отмечает участница исследования Сильвана Коте, специалист по развитию детей.

Проблемы невнимательности, - подчеркивают ученые, - чаще приводят к тому, что дети бросают школу или испытывают трудности с адаптацией при выходе на рынок труда. С другой стороны, мы обнаружили, что "просоциальные" дети (те, кто помогает другим, внимательны и готовы участвовать в образовательных проектах) находятся на траектории, которая ведет к более высокооплачиваемой работе.

Чтобы получить возможность сделать такие прогнозы, исследователи в течение 3 десятилетий (с 1985 года) наблюдали за развитием 3000 детей детсадовского возраста. Их поведение оценивалось с течением времени с помощью вопросников.

В 2015 году этап наблюдения был закончен -к этому моменту первые дети - участники стали взрослыми и появилась возможность сделать обобщающие выводы.

"Наше исследование, - пишут авторы, - показывает, что детская невнимательность напрямую связана с широким спектром долгосрочных неблагоприятных результатов, включая более низкий заработок в течение карьеры."

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