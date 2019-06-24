Теорию идеального воспитания детей вывели психологи

Как воспитывать детей? Извечный вопрос, в обсуждениях которого сломано немало копий. Британские психологи, решив, наконец поставить точку, провели исследование, к участию в котором привлекли 100 семей. Условие отбора - наличие собственной системы воспитания.

И родители, и дети заполняли специально разработанные опросные листы. После их обработки стало понятно, говорит руководитель группы, психолог Джудит Лок, что самой работающей моделью является стратегия «добрый родитель - злой родитель».

При таком подходе, когда один родитель проявляет в отношении ребенка твердость и даже жесткость, второй - как бы «противостоит» ему и, проявляя мягкость, периодически поощряет малыша. В этом случае дети с раннего возраста понимают, «что такое хорошо и что такое плохо». Сверяясь с реакцией мамы и папы, они учатся выбирать, как повести себя в разных ситуациях.

«Родители являются ролевыми моделями для своих детей. Их поведение и поступки копирует ребенок. И когда он видит, что они не всегда согласны друг с другом, в его сознании формируется объемная картина мира», - объяснила выводы своей группы Лок.

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