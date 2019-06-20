Психологи: Хотите уберечь ребенка от проблем с психикой – запишите его в спортзал

Канадские психологи провели масштабное исследование, посвященное изучению эмоциональной стабильности детей младшего школьного возраста.

«Психологическое состояние современных детей вызывает беспокойство. Уже в раннем возрасте у многих начинают развиваться некоторые расстройства. Например, тревожный синдром. И даже появляются признаки депрессии», - говорит Фредерик Бриер, один из авторов исследования, объясняя интерес к заявленной теме.

Причин возникновения проблем с психикой у маленьких детей, по мнению специалистов, много: неблагоприятные условия жизни, сложности в общении со сверстниками в детском саду и школе, вечно занятые родители, с которыми нет крепкой эмоциональной связи. При этом диагностировать расстройство достаточно сложно, так как симптомы неочевидны и «перекрываются» особенностями взросления.

«Нашей задачей при проведении исследования было найти эффективные способы профилактики появления расстройств», - поясняет Бриер.

И, по мнению рабочей группы, им это удалось. Исследование проводилось на основе данных о 1000 детей до 10 лет. Через 2 года все они были протестированы повторно. Результаты показали, что психика была стабильнее и меньше подвержена влиянию негативных факторов у тех ребят, которые посещали спортивные секции.

«Дети, на регулярной основе занимающиеся спортом под руководством тренера, демонстрируют более стабильное эмоциональное состояние. У них, по сравнению со сверстниками, понижен уровень тревожности, нет чувства эмоционального дискомфорта. А еще, спортивные дети более открыты к общению» - резюмируют психологи.

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