Бисексуалы более других склонны к депрессии

Согласно исследованию, проведенному учеными из университета Ратгерса (США), бисексуальные люди могут чувствовать себя дискриминированными и иметь высокие показатели стресса и депрессии, потому что они считают, что их сексуальная идентичность часто подвергается сомнению или отрицается другими.

"Наши результаты показывают, что уникальный опыт дискриминации, с которым бисексуальные люди имеют дело на регулярной основе, может негативно повлиять на их собственные чувства принятия в мире и их психическое здоровье", - сказала Мелани Маймон.

Проведенное ее группой исследование - один из первых шагов в изучении того, как связаны депрессивные синдромы и бисексуальность.

Исследователи обнаружили, что бисексуальные люди испытывают чувство отрицания своей идентичности, что заставляет их чувствовать себя менее принятыми обществом и, соответственно, становятся открытыми для появления у них депрессивных симптомов.

Для исследования были приглашены 445 бисексуалов, которые приняли участие в онлайн-опросе. Участники ответили на вопросы об их опыте отрицания идентичности, насколько, по их мнению, другие одобряли негативные стереотипы о бисексуальности, их мысли о социальных убеждениях в том, что бисексуальность не является естественной идентичностью, и их озабоченность по поводу их принадлежности. Участников также попросили указать на любые депрессивные симптомы, возникшие после того, как они осознали свою сексуальную ориентацию.

Исследование задавало такие вопросы, как: "когда ваша сексуальность возникает в разговоре, как часто другие говорят или подразумевают, что вы «не такой» и «в какой степени вы думаете, что другие люди считают, что люди, которые идентифицируют себя как бисексуалы, являются мошенниками?"

Исследователи Рутгерса обнаружили, что бисексуальные люди, которые испытывают отрицание идентичности, с большей вероятностью считают, что общество одобряет негативные стереотипы о них, такие как убеждение, что бисексуальность не является реальной сексуальной ориентацией и что бисексуалы на самом деле либо гетеросексуальны, либо геи или лесбиянки.

Более раннее исследование, которое тоже проводила группа Мелани Маймон, показало, что бисексуалы чаще страдают расстройствами настроения, чем гетеросексуалы, геи и лесбиянки.

"С более глубоким пониманием взаимосвязи между симптомами депрессии, индивидуальности отрицания, неуверенности в своей сексуальной принадлежности и убеждения, что общество имеет негативные взгляды на бисексуальность, мы можем попытаться уменьшить негативные переживания, которые сильно бьют по психическому здоровью бисексуалов», - говорит Диана Санчес, соавтор исследования.

Ученые рекомендовали широкой общественности быть открытыми при взаимодействии с людьми, которые являются бисексуалами, узнать больше о бисексуальности и уважать то, что эти люди не во всем похожи на большинство.

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