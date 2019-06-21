Вы находите потерянный бумажник. Вы его возвращаете? Как вы думаете, другие люди вернут его? Это немного хлопотно: искать владельца, связываться с ним, встречаться или отнести в полицию - на все это ведь нужно время.

А что, если в бумажнике есть немного денег? Много денег? Кому не нужны лишние деньги? Именно эти вопросы лежат в основе самого масштабного эксперимента по гражданской честности на сегодняшний день, опубликованного 20 июня в Science.

Кстати, как уверяют исследователи, результаты ими получены замечательные и обнадеживающие.

Большинство из нас считает, что чем больше денег в найденном кошельке, тем больше вероятность, что люди его «прикарманят».

Но люди заслуживают большего доверия. За три года команда исследователей оставила более 17 000 кошельков с различными суммами денег в гражданских учреждениях в 40 странах. При этом они вели статистику: сколько нашедших сообщили о них владельцу.

Например, в Китае так поступили 14% людей. А в Швейцарии - 76%.

«Нас немного удивило открытие, - говорит Мари Клэр Виллеваль из французского Национального центра научных исследований, которая не участвовала в работе, - что в 38 из 40 стран, вероятность возврата кошелька зависела от суммы в нем: чем больше было денег, тем выше вероятность, что люди вернут его. Честно говоря, ожидали, что будет наоборот»

После изучения возможных объяснений полученных фактов ученые пришли к выводу, что люди во всем мире были мотивированы сочетанием альтруизма и отвращения к тому, чтобы рассматривать себя как вора.

"Психологическая стоимость невозврата кошелька возрастает одновременно с эгоистичным искушением сохранить деньги для себя, - говорит еще один участник исследования, Шауль Шалви из Амстердамского университета. - Интересно, что эта сильная моральная дилемма решается более честным или более гражданским поведением."

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Фото: propositive.ru