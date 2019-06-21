Неприятные запахи могут улучшить память

Влияние негативных переживаний на память уже давно и достаточно хорошо изучено.

Например, если вас укусила собака, у вас формируется негативная ассоциация, которая распространяется на всех собак. И вы начинаете их бояться.

Американские психологи предположили, что аналогичный процесс может сопровождать и запоминание событий, которые сопровождались определенными запахами. Известно же, что они могут воздействовать на эмоции. Об этом GT уже рассказывал в одном из своих материалов.

В этот раз ученые решили проверить гипотезу о том, что неприятные запахи (по аналогии с неприятными, травмирующими происшествиями) способны формировать сильные негативные ассоциации. И таким образом «руководить» поведением человека.

Новые исследования механизмов памяти, проведенные специалистами Нью-Йоркского университета психологии, показывают, что воспоминания становятся сильнее, когда некое событие сопровождается неприятными запахами.

Авторы работы полагают, что это открытие расширяет знания о том, как негативный опыт влияет на нашу способность вспоминать прошлые события.

Эксперимент проводился с учетом того, что представление о том, какой запах "плохой" в некоторых случаях бывает субъективно. Поэтому еще до начала эксперимента испытуемых просили вдохнуть различные запахи и указать, какие из них они считали неприятными.

Предложенные образцы были смесями химических соединений и включали такие «ароматы», как гниющая рыба, сельскохозяйственные удобрения и т.п.

В процессе работы испытуемые просматривали серии изображений и одновременно, через специальную носовую маску, соединенную с ольфактометром, вдыхали определенные запахи.

На этом этапе приборы фиксировали потоотделение на ладонях, чтобы определить индекс возбуждения - реакцию на сочетание «изображение + запах». Это помогло в дальнейшем проследить момент появления отрицательной ассоциации.

Через сутки исследователи испытали память участников. Их попросили назвать просмотренные ранее картинки. Наиболее точно порядок, в котором изображения показывались, был перечислен большинством участников в сериях, сопровождавшихся неприятными запахами.

"Эти результаты доказывают, что плохие запахи способны улучшать запоминание. И будут использованы в дальнейшем для создания новых методик улучшения памяти», - говорит Рик Науэрт, соавтор работы.

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Фото: chebo.pro/zdorove