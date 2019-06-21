Выбирать их множества вариантов не всем под силу

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с необходимостью выбора. И хорошо еще, если предполагается 1-2 варианта. Чаще все иначе.

Например, поиск в интернете куртки может предложить тысячи моделей. Одна потоковая служба утверждает, что предлагает более 7000 названий. А на сайтах знакомств зарегистрированы миллионы подписчиков.

И это, конечно, отлично. Но ровно до того момента, когда нужно выбирать.

Люди, сталкиваясь с большим количеством вариантов, чем они могут рассмотреть, не всегда способны выбрать наилучший для себя. К такому выводу пришли психологи университета Буффало (США, Нью - Йорк) после проведения исследования факторов, влияющих на процесс принятия решений.

Для исследования были приглашены 500 добровольцев. ИМ пришлось пройти испытание тремя ситуациями выбора: подобрать идеального партнера на сайте знакомств, выбрать блюдо на ужин и товар в интернет - магазине.

Пока участники принимали решения по каждому пункту, ученые с помощью приборов фиксировали изменения их психофизиологического состояния. Как оказалось, чем больше выбор - тем сильнее увеличивается сердечный ритм (что выдает волнение).

«Несмотря на очевидные возможности, представленные множеством вариантов, необходимость выбора создает "парализующий парадокс, - говорит Томаса Солтсман, автор исследования. - Ты хочешь сделать хороший выбор, но чувствуешь, что не можешь».

По мнению психологов, это происходит потому, что в сознании прочно страх, неизбежно неправильного выбора, который и «душит» процесс принятия решений.

«Наше исследование показывают, что люди часто сожалеют о своем решении в этих случаях. Чтобы управлять, казалось бы, неуправляемым, мы советуем учитывать относительную важность выбора. Ведь, даже если вы ошиблись, ничего фатального не произойдет (если вы, конечно, не хирург в операционной)», - говорит Солтсман.

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