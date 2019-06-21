Подростковая депрессия набирает обороты по всему миру

Психологи бьют тревогу: депрессия в подростковой среде начинает приобретать черты эпидемии. И - что самое страшное - ученые готовы расписаться в своем бессилии: они констатируют, что не знают, как это остановить.

Специалисты в области медицинского страхования из США, проанализировав имеющиеся в их распоряжении статистические данные о здоровье подростков, отметили, в последние годы быстрыми темпами увеличивается число психических заболеваний. Например, число подростков с диагностированной депрессией за 3 года выросло на 33%.

Психологи со своей стороны говорят о том, что это весьма неполная картина. В указанном возрасте диагностировать психическое расстройство очень сложно из-за гормональных изменений, происходящих в организме. Но даже с учетом этого на учет к специалистам попадает каждый 10 ребенок 10-14 лет. Причем, у примерно половины диагноз останется на всю жизнь.

Причин же появления симптомов болезни много. И не последнее место в списке занимают нарушения режима сна и отдыха, интенсивность использования гаджетов и проблемы отношений со сверстниками.

Психологи из Оксфорда, занимавшиеся этой проблемой, выяснили, что подростки, страдающие психическими расстройствами, чаще остальных (в среднем, в 2 раза) испытывают агрессию и совершают преступления. При этом у них занижена самооценка. Они ощущают себя никому не нужными.

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Фото: medrupor.ru/