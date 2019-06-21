Ученые установили связь цвета глаз и склонности к психическим заболеваниям

Сразу два новых научных исследования, проведенных независимо друг от друга, британскими и французскими учеными, выявили связь между цветом глаз, полом и склонностью к развитию аффективного расстройства (нарушение психики, при котором человеком овладевает чувство полной безнадежности и необъяснимой печали).

Как оказалось, самый высокий порог устойчивости перед этим расстройством у обладателей голубых глаз. А вот серьезно рискуют заболеть люди, у которых глаза карие.

Ученые предполагают, что «виновата» в этом способность органов зрения пропускать солнечный свет. Она разная и зависит от цвета радужной оболочки.

«Свет, попадая в мозг, снижает количество мелатонина. Получается, что чем светлее радужка, тем больше света она пропускает. И, соответственно, тем меньше мелатонина вырабатывается и поступает в кровь», - говорит руководитель одного из исследований Ланц Уоркмен.

Во втором эксперименте приняли участие 2031 англичан. Они прошли психологическое обследование и у 8% из них диагностировали хроническую форму аффективного расстройства, еще у 21% - его легкую форму. Остальные оказались психически здоровы.

В числе тех, у кого заболевание было выявлено, большинство - женщины.

Исследователи признают, что причина возникновения аффективного расстройства наук пока неизвестна.

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