По мнению итальянских психологов, огромную роль в развитии человечества и его становления сыграли сплетни. О том, как ученые пришли к такому выводу, GT уже рассказывал раньше.

Правда ли, что сплетни - штука полезная, нашему корреспонденту рассказал психиатр-психотерапевт, доцент Института психоанализа, действительный член Европейской и Российской профессиональной психотерапевтической лиги Владимир Файнзильберг.

- Во-первых, я думаю, польза или вред сплетен зависит от типа личности человека, потому что не все склонны не только к сплетничанию, а вообще к расширению контактов с окружающими людьми.

Есть люди достаточно замкнутые, есть такие, которые привыкли держать все свои переживания, мнения и взгляды при себе. И таких достаточно много: это 30-35% населения. То есть треть живущих на Земле не склонна к подобным легковесным, легкомысленным контактам.

И, кроме того, желание (или потребность - кому как больше нравится) сплетничать зависит еще и от врожденной любознательности. Проще говоря, некоторым людям, есть до всего дело, они находят удовольствие в том, чтобы «проживать чужую жизнь». Им обычно не хватает своих собственных эмоций, переживаний, и они стремятся пробел компенсировать. По большому счету сюда можно отнести и любителей читать, и театралов.

- И, наверное, любителей сериалов?

- Разумеется. И какой портрет у нас с вами вырисовывается? В основном это люди, у которых преобладают черты характера довольно истероидного. Им не хватает, повторюсь, переживаний и эмоций в жизни, и они пытаются возместить вот эту недостачу обсуждением или, как вы изволили выразиться, промыванием костей окружающим.

Конечно, они получают от этого какое-то удовольствие, моральную сатисфакцию. В подавляющем большинстве под это описание подходят женские образы. Мужчины все-таки более замкнуты, более погружены в свои собственные переживания и как-то им часто бывает не до обсуждения других. Но если у мужчины вдруг появляется дефицит общения, такая ситуация, где им перестает хватать переживаний и эмоций, то тогда они начинают сплетничать. И получать от этого удовольствие.

Поэтому сделать однозначный вывод, что сплетни - это хорошо, я, конечно, не могу. Ведь чаще всего сплетники переносят и разносят пикантные новости, какие-то пикантные детали из жизни, необычные «факты». И это может нанести моральный, а иногда и более существенный вред людям. Мне сразу вспоминается довольно старый анекдот, когда унесенные ветром трусы с одного балкона стали причиной развода в другой семье. Поэтому, когда люди обсуждают чужую жизнь, это сигнал, что в их собственной не все в порядке.

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Фото: medcentr-moskovia.ru/our-doctors