Определена группа крови, носители которой очень переменчивы

Вопрос о том, влияет ли группа крови человека на его характер, давно находится в зоне пристального внимания ученых во всем мире. До недавнего времени самым авторитетным в этой области считалась работа врача - натуропата из США Питера Д'Адамо, который, собственно эту связь и обнаружил.

Психофизиологи из Японии провели собственное исследование и доказали, что группа крови - один из важных факторов, влияющих на человеческий характер и поведение.

Главным открытием, сделанным по итогам новой работы, стало то, что, оказывается, люди с третьей группой крови значительно отличаются от остальных.

Так, например, те, у кого эта группа крови, в большинстве своем показали во время экспериментов нестабильность эмоциональных реакций. «Их можно назвать самыми переменчивыми. Они легко поддаются внушению. При этом люди с третьей группой крови не умеют идти на компромисс, поэтому им сложнее, чем другим строить отношения. Но в то же время именно у них отмечается самый высокий творческий потенциал», - написано в отчете исследователей.

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Фото: paranormalnost.ru