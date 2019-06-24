Учёные: гнев подрывает здоровье

«Все эмоции, которые мы испытываем, оставляют след в нашем организме, - утверждают психофизиологи. - И от того, каких больше - положительных или отрицательных - напрямую зависит состояние здоровья».

Канадские психологи провели исследование, которым наглядно доказали, что лишь небольшая часть негативных чувств способна подвигнуть нас на перемены в жизни. Например, злость - отличный двигатель, помогающий преодолевать трудности. А вот затянувшийся сплин - прямой путь к депрессии».

«У взрослых людей в жизни много негатива: смерть близких, расставание с любимыми, сложности на службе. Все это, накапливаясь, приводит не только к психологическим проблемам, но и физическому недомоганию», - утверждает руководитель группы исследователей, Карстен Врош.

Такой вывод был сделан на основании анализа эмоций 200 человек от 59 до 93 лет. У тех из них, кто часто испытывал гнев, был в разной степени повышен уровень воспалительного маркера IL-6 и, соответственно, эти люди чаще болели и имели как минимум одно хроническое заболевание.

«Гнев не только помогает мобилизоваться для решения проблем, но и снижает защитные функции организма», - говорит участник исследования, психолог Уте Кунцман.

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Фото: supreme-me.com