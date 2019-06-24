Люди ищут похожих на своих бывших

Люди выборе партнеров для романтических отношений ориентируются на определенный стереотип, который у них сформировался в молодые годы. Или даже раньше.

Об этой психологической особенности известно давно. Правда, до исследования ученых из Германии и Канады это было не более, чем наблюдение.

Группа психологов из двух стран наблюдали за состоянием отношений 332 немцев с 2008 года.

Каждый раз, когда добровольные участники исследования вступали в новые отношения, оценивались личностные качества их партнера.

Исследование, результат которого был опубликован в журнале PNAS, показало, что люди, как правило, встречаются с теми, кто имеет во внешности и характере определенный набор схожих черт. При этом, каждый раз, когда человек переживает разрыв отношений, в большинстве случаев люди говорят о том, что именно эти качества (которые на подсознательном уровне их привлекают) они в новом партнере видеть не хотят. Вот такой парадокс. Или замкнутый круг.

Кстати, выйти из него удается только экстравертам. Они больше расположены к экспериментам и поиску новых граней в отношениях - уверены авторы исследования.

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