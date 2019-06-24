Психолог рассказал, как помочь человеку, перенесшему насилие

Психолог из университета штата Огайо (США) Кристен Карпентер, специалист по помощи людям, пережившим насилие, призывает быть по отношению к ним более терпеливыми и предельно тактичными.

Карпентер утверждает, что полученная травма не имеет срока давности - такой опыт очень сложно оставить в прошлом: как бы человек ни хотел забыть, бывает достаточно незначительного «толчка» - интонации, случайно оброненной в разговоре фразы, даже аромата - и воспоминания обрушиваются, погребая под своей тяжестью настоящий момент.

Все это, - говорит психолог - необходимо учитывать. Особенно тем, кто в сейчас находится с человеком, пережившим некогда насилие, в романтических отношениях. Если, конечно, этот союз для них важен, и они хотят его сохранить.

Советы, которые дает Кристен Карпентер, в общем-то несложные: «Главное - ваше желание помочь и уберечь близкого человека от прошлой боли».

Первое, и главное, что нужно уяснить: не стоит жить в ожидании того, что травма, пережитая партнером, рано или поздно «заживет».

Стоит запастись терпением и изрядной долей оптимизма.

Быть готовым слушать. Молча. Не давая советов и не задавая вопросов.

Помочь обратиться за помощью к профессионалу.

И, конечно, никогда, даже в пылу горячей ссоры, ни словом, ни взглядом не напоминать о том, что вы знаете о боли близкого человека.

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Фото: yandex.ru/clck