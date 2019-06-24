Учёные рассказали, чем опасны стресс и недосыпание

Группа ученых из Мюнхенского университета сообщила об окончании исследования, которое было начато в 2001 году. За 18 лет в нем приняли участие без малого 2 тысячи человек от 25 до 65 лет, у которых был подтвержденный диагноз «гипертония».

Целью эксперимента было выявить существующие риски ранней смерти от сердечных заболеваний, развивающихся на фоне высокого давления крови.

Наиболее частыми «провоцирующими» факторами, как отмечает Карл Хайнц Лэдвиг, один из авторов работы, оказались стресс и хронический недостаток сна.

" Сон нужен, чтобы организм расслабился и отдохнул. Частое недосыпание и стрессы дополняют друг друга, а повышенное артериальное давление приводит к сбоям в работе сердца. Нам удалось выяснить, что те, кто часто нервничал на работе, умирали в 1,6 раза чаще, чем те, у кого стрессов не было. Нарушения сна тоже повышали риск смертности. Примерно в 1,8 раз. Если в жизни присутствовали оба эти фактора риска, то смертность увеличивалась в 3 раза», - говорит профессор Лэдвиг.

Кроме того, ученый отметил, что у некоторых людей негатив может копиться годами, приводя к снижению жизненных сил, ослаблению иммунитета, и, как итог, - к ранней смерти.

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