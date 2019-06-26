Курильщики с психологическими расстройствами гораздо реже бросают курить

Новое исследование ученых из Школы общественного здравоохранения при университете Нью-Йорка показало, что что люди с проблемами психического здоровья бросают курить примерно в два раза реже, чем те, у кого с психикой все в порядке.

Используя данные Национального опроса 2008-2016 по употреблению табака и наркотиков и их влияния на здоровье, исследователи проанализировали показатели отказа от курения среди людей в Соединенных Штатах с серьезными психологическими расстройствами и без них. Как оказалось, соотношение составляет 24% против 52.

"В целом, программы по прекращению употребления табака дают хорошие результаты, но наши исследования показывают, что люди с проблемами психического здоровья, такими, например, как депрессия и тревожные состояния, не воспользовались ими", - сказала старший автор Рене Гудвин, доктор философии.

Многим, по мнению ученых, решиться расстаться с табаком мешает сложившийся стереотип, что проблемы с психикой (нервами) усугубляются отказом от курения и что курение - способ успокоить «расшалившиеся нервы».

Читайте также: Приятные запахи ослабляют никотиновую зависимость

Фото: yandex.ru/clck