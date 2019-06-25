Как по речи понять, что у человека депрессия

Депрессия сегодня прочно заняла одну из лидирующих позиций среди распространенных заболеваний. Некоторые ученые считают, что ей страдают чаще, чем насморком.

Многие люди самостоятельно «ставят» себе этот диагноз на основании нескольких симптомов. Например, таких как затянувшееся плохое настроение, подавленность, нежелание общаться с людьми, постоянное чувство усталости, потеря аппетита и т.д. На самом деле все не так просто (и это хорошо). Разобраться в причинах «накатившего сплина» могут только специалисты - психиатры. И, соответственно только они - на основании специальных методик - могут поставить диагноз и назначить лечение.

Но проблема в том, что немногие люди понимают это. И предпочитают «вариться в собственном соку», день ото дня усугубляя свое положение и растрачивая психическое здоровье.

Ученые из университета штата Массачусетс (США) разработали новый, революционный, метод автоматической диагностики депрессивных состояний. Они изобрели нейросеть, которая умеет анализировать речь человека и на основании полученных данных ставить диагноз.

Новая нейросеть прошла испытания на добровольцах, среди которых были как пациенты с депрессией, так и психически здоровые люди.

Часть испытуемых зачитывала текст, состоящий из 7 предложений; другая просто произносила порядка 30 фраз. Прибор оценивал такие параметры речи, как паузы, высота голоса, среднее время, потраченное на произнесение одного слова и наиболее частотные слова и словосочетания, употребляемые людьми.

По словам изобретателей, диагностическая точность нового метода на сегодняшний день составляет примерно 77%.

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Фото: sib-science.info