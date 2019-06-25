Психически больные гораздо чаще используют электронные сигареты

Идущая по всему миру борьба с курением «подкидывает» ученым все новые идеи для исследования никотиновой зависимости.

Не остаются в стороне и психиатры. Так, одна из недавних работ американских ученых показала, что на сегодняшний день примерно от 30 до 50% курильщиков - люди, имеющие психические расстройства. Им из-за этого намного сложнее расстаться с табачной зависимостью.

Исследователи из университета Калифорнии решили углубиться в эту тему и выяснить, могут ли помочь людям с нарушениями психики справиться с зависимостью электронные сигареты, которые стремительно набирают популярность.

«Люди с психическими расстройствами используют электронные сигареты по тем же причинам, что и другие курильщики - чтобы уменьшить потенциальный вред для их здоровья и как средство избавления от привычки», - говорит ведущий автор исследования Шарон Камминс.

Группой профессора Камминс были опрошены 10041 никотинозависимый человек. Все они имели диагностированные расстройства психики и посещали психологов.

27,8 % из них осознавали вред, который они себе наносят, употребляя никотин. 14,8% с целью минимизировать его перешли на электронные сигареты.

Еще 60,5% курильщиков с психическими расстройствами указали, что в будущем они, скорее всего, будут курить электронные сигареты (кстати, среди людей со здоровой психикой таких 45,3%).

«Таким образом, - говорит Камминс, - наше исследование показало, что люди, живущие с депрессией, тревогой или другими психическими расстройствами, гораздо чаще пробовали электронные сигареты».

По мнению ученого, стоит подумать о том, каким образом пристрастие к курению электронных сигарет можно использовать в терапии психических проблем. Чтобы, с одной стороны, они помогали избавляться от никотиновой зависимости, а с другой - нивелировали симптомы заболеваний».

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Фото: ned-science.ru/article