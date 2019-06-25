Постоянные мысли о весе приводят к его увеличению

Люди, страдающие (или даже если им кажется, что они страдают) от лишнего веса, уверены, то нельзя позволять себе «расслабиться». Нужно постоянно помнить о проблеме и направлять усилия на ее решение. И «ругать» себя за срывы или бездействие.

«Такая позиция в корне неверна. И даже чревата тем, что вес будет неуклонно расти», - заявляют ученые из ливерпульского университета. Они провели исследование состояния здоровья 14 тысяч американцев и англичан и обнаружили, что те из них, кто убежден в наличии у себя лишних килограммов в большей степени склонны набрать их еще больше. Особенно это касается тех, кого преследуют навязчивые мысли о несовершенстве собственного тела - у них вероятность возникновения ожирения возрастает в геометрической прогрессии.

«Это объясняется тем, - говорится в отчетном докладе, - что люди, озабоченные наличием лишнего веса и постоянно думающие об этом, чаще остальных пытались «заесть» вызванный этими мыслями стресс».

Вот такой получается замкнутый круг.

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Фото: donpress.com/news