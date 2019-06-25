Депрессия повышает риск инсульта

Новый анализ десятков проводившихся ранее исследований, который организовали ученые Бостонской школы здравоохранения, показывает, что у людей с депрессией риск инсульта или смерти от него значительно выше, чем у тех, чья психика здорова.

Ученые проанализировали результаты 28 научных работ. Включенными в новое исследование оказались 317 540 человек, которые участвовали в разного рода наблюдениях в течении 29 лет.

Проанализировав все имеющиеся в их распоряжении данные, исследователи обнаружили, что депрессия была связана с 45-процентным повышенным риском общего инсульта.

Из 8 478 зарегистрированных случаев инсульта, 55% закончились летальным исходом, а в 25%- развитием ишемической болезни.

"Депрессия сегодня - одна из самых распространенных болезней. Мы предполагаем, что 5,8% мужчин и 9,5% - женщин испытывают депрессивные расстройства в течение года (при условии получения лечения). Вероятность пожизненной заболеваемости (перехода болезни в хроническую фазу) нами оценивается в более чем 16% от всех случаев", - написано в отчетном докладе.

Статистика, полученная в ходе проведения исследования, говорит о том, что на 100 000 человек с депрессией приходится 106 случаев общего инсульта, 53 - ишемического инсульта и 22 смертельных случая.

Исследователи предполагают, что депрессия может способствовать инсульту с помощью различных механизмов, включая известные нейроэндокринные (связанные с нервной и эндокринной системами) и иммунологические/воспалительные эффекты, плохое поведение в отношении здоровья (например, курение, физическая бездеятельность, плохое питание, отсутствие соблюдения лекарств) и ожирение.

Использование антидепрессантов также может быть одной из причин повышенного риска инсульта.

"Этот мета-анализ дает убедительные доказательства того, что депрессия является значительным фактором риска инсульта", - резюмируют исследователи.

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Фото: donpress.com/news