Женская психика страдает от домашней работы

Психологи сразу двух американских университетов - аризонского и оклахомского - исследуя факторы, влияющие на психологическое здоровье женщин, пришли к однозначному выводу.

Они заявляют, что негативное воздействие на нее оказывает «невидимая работа», которую они выполняют у себя дома.

«Конечно, в современном мире мужчины тоже вовлекаются в домашние дела и уход ха детьми, но основная нагрузка по-прежнему остается на женщинах. Они все контролируют. За все, в конечном итоге, отвечают. И это сильно давит на психику», - уверены психологи.

Вывод этот появился после проведенного с участием 400 замужних женщин, имеющих детей, исследования. 65% испытуемых работали, все они принадлежали к так называемому среднему классу, большинство имело диплом о высшем образовании.

Психологическое тестирование - основная часть эксперимента - дало ответы на основные вопросы: влияет ли чувство ответственности за семью и хозяйство на отношения с мужьями, общую удовлетворенность жизнью. Кроме того, специалисты оценивали общее состояние их психики.

Как оказалось, 90% участниц исследования полностью контролируют все стороны семейной жизни: бытовые вопросы, хлопоты по хозяйству, забота о домочадцах. 80% признались, что супруг абсолютно отстранен от школьных дел детей. При этом женщины признавались, что на себя сил практически не остается. В том числе и душевных.

«Непрекращающаяся работа по дому - причина хронического стресса и эмоциональной опустошенности, которые, в свою очередь, приводят в 76% случаев к недовольству своей жизнью и браком», - резюмируют исследователи.

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Фото: click.ro/utile