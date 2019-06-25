В каком возрасте лучше всего создавать семью

Группа ученых под руководством профессора Николаса Вольфингера, проанализировав статистику браков и разводов, опросив людей, живущих в зарегистрированном браке и разведенных, вычислили - как они сами заявляют - идеальный возраст для создания семьи.

«Большинство семейных пар, которые поженились между 28 и 32 годами, считают свой брак удачным и вполне счастливым. Об этом же говорит и тот факт, что разводят такие пары намного реже, чем заключавшие брак в другие возрастные промежутки», - говорит Вольфингер.

Чаще других разводятся, как показало исследование, те, что женился/выходил замуж в 20 лет. С точки зрения психологов, это объясняется тем, что молодые люди еще не имеют жизненного опыта и попросту не готовы брать на себя ответственность, как того требует статус семейного человека.

Те же, кто вступает в брак ближе к 40 годам, чаще - отмечает исследователь - делают это либо под давлением общественного стереотипа, либо «используют последний шанс». Ни одно, ни второе условие не позволяют оценить и по-настоящему узнать человека, с которым они собираются жить. Отсюда и разочарования. И признание своего брака несчастливым.

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