Память надо держать в кулаке

Как быть, если нужно запомнить номер телефона или адрес, или что-то еще, а под рукой нет ручки, клочка бумаги или смартфона? Не паниковать. Есть способ не забыть то, что действительно важно.

Наблюдение, сделанное учеными из университета Толедо (США), в ходе эксперимента, посвященного поиску эффективных способов запоминания информации, по их собственным слова, просто, как все гениальное.

Оказывается, что для того, чтобы быстро и прочно закрепить в памяти любые сведения, нужно всего лишь сжать в кулак кисть правой руки. А «вспомнить» поможет аналогичное действие, но только левой рукой.

Во время эксперимента волонтерам давали список из 72 слов. Перед тем, как его прочитать, они сильно сжимали резиновый мячик. Затем вновь сжимали мяч, и их просили назвать слова, которые удалось запомнить.

Одна группа участников «работала» только правой рукой, вторая - левой, третья - сначала (при запоминании) правой, а потом (при воспроизведении запомненного) левой. Четвертая - контрольная группа - пыталась «выучить» слова привычным способом.

Лучшие результаты показала третья группа испытуемых. Исследователи говорят, что это простое движение активизирует в мозге зону, которая «отвечает» за процесс запоминания.

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Фото: click.ro