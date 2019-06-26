Потеря супруга повышает риск ранней смерти

Народная мудрость гласит, что люди, вступая в брак, хотят жить долго и счастливо и умереть в один день. Ну, если по-настоящему любят друг друга, конечно.

Как выяснили ученые из университета Райса, этот постулат не так уж и далек от реальности. Проведенное ими исследование показало, что, когда умирает один из супругов, у второго в несколько раз повышается риск ранней смерти.

Чуть раньше физиологи совместно с кардиологами выяснили, что потеря человека, с которым прожил долгие годы, является катализатором развития заболеваний сердечно - сосудистой системы.

В ходе новой работы исследователи изучили состояние здоровья 99 человек, которые в течение трех месяцев до старта эксперимента умерли близкие люди. Как оказалось, возникшее у них из-за этого депрессивное состояние запустило в организмах процесс снижения сопротивляемости воспалениям, что чреватого развитием разных болезней.

И чем сильнее была депрессия, тем активнее - до 54% - развивались воспалительные процессы. А они уже повышали риск ранней смерти.

Например, от рака. Для него воспаления - очень благоприятная среда. Особенно для рака органов ЖКТ, лёгких, груди. «Хроническое воспаление вызывает активность свободных радикалов (неустойчивых частиц), способных повреждать здоровые клетки, заставляя их мутировать,»- отмечают ученые.

Вывод психологов однозначен: когда умирает один из супругов, ко второму нужно отнестись максимально возможно внимательно. И при появлении первых признаков депрессии приложить все усилия, чтобы не допустить ее развития. Если хотите сохранить его здоровье и жизнь.

Читайте также: Как самостоятельно обнаружить у себя депрессию?

Фото: yandex.ru/images