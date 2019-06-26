Дорогие свадьбы - не оберег от развода

Статистика утверждает, что примерно 68% браков распадаются. Причины, которые указывают супруги, мечтающие перейти в разряд «бывших» указывают самые разные. Но факт остаётся фактом: большинство «брачующихся» разводятся.

Британские психологи попытались понять, а нет ли каких-то признаков того, что брак «не продержится» и закончится разводом.

В рамках своего исследования они опросили 3 000 человек и обнаружили, что чаще распадаются союзы людей, которые покупали дорогие - стоимостью выше 1,5 тысяч фунтов (примерно 120 тысяч рублей) - обручальные кольца.

То же самое «работает» и применимо ко всему свадебному торжеству: чем больше потрачено на него - тем выше вероятность развода.

«Пары, которым свадьба обошлась дороже 15 000 фунтов стерлингов (миллиона рублей), разводились в 1,6 раз чаще «более скромных». Самыми долговечными оказались семьи, израсходовавшие не более 753 фунтов стерлингов (55 тысяч рублей)», - констатирует Эндрю Фрэнсис Тан, автор работы.

Психологи объясняют свое неожиданное открытие тем, что дорогая свадьба - это большие организационные хлопоты. Радостные. А потом на смену им приходит рутина будней. К которой супруги оказываются попросту не готовы.

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