Ученые доказали, что киви спасает от бессонницы

Уникальное - и неожиданное - свойство плодов киви обнаружили тайваньские ученые.

Оказывается, этот фрукт - не только кладезь витаминов, но и весьма эффективное средство от бессонницы. Полезное и абсолютно натуральное.

Специалисты из тайбэйского университета задействовали в своем эксперименте 100 добровольцев. Критерий отбора был только один - они должны были иметь нарушения сна и мучиться бессонницей.

В течение месяца одна группа испытуемых примерно за час до сна должны были съедать киви. Другая фруктов не получала. Время, которое проходило до момента засыпания, и качество сна фиксировлись при помощи мобильных приложений.

Когда ученые сравнили результаты обеих групп, оказалось, что у первой показатели сна заметно улучшились: они быстрее засыпали, лучше высыпались, реже вставали по ночам.

Если верить показаниям приборов, то киви на 13% продлевал время сна и на 33% ускорял процесс засыпания.

Ученые объясняют такие результаты тем, что содержащиеся в плодах вещества положительно влияют на состояние всей нервной системы и стимулируют выработку серотонина.

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