В США научились определять детскую депрессию по речи ребенка

Группа специалистов из университета штата Вермонт (США) объявила, что им удалось разработать компьютерную программу для определения психических расстройств и депрессивных состояний у детей. Для проведения анализа ей нужна только запись речи ребенка.

«Наш алгоритм, - рассказал руководитель разработчиков Райан Макгиннис, - анализирует повторы слов и предложений, частоту и высоту голоса, и ряд реакций на происходящее вокруг говорящего».

Программа уже прошла клинические испытания. Точность поставленных ей диагнозов - 80%.

К слову, эту уже вторая разработка группы Макгинниса. Первая тоже предназначена для диагностики детских расстройств. Она успешно распознает тревожность и депрессию посредством анализа движений.

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