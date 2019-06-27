Эксперимент, поменявший местами психов и здоровых людей

46 лет назад психолог Дэвид Розенхан в Соединенных штатах провел необычное исследование, которое вызвало много споров в научной медицинской среде, заставило сомневаться в возможности достоверной постановки диагноза заболеваний человеческой психики.

Психически абсолютно здоровые люди умышленно претворились сумасшедшими. 8 человек: сам врач, его жена, три психолога, художник и два врача - обратились с жалобами на (вымышленные) слуховые галлюцинации к специалистам психиатрических клиник. Вначале притворившиеся больными, компания лжесумасшедших планировали признаться докторам в своем обмане. Только им предстояло столкнуться с настоящими трудностями.

Персонал больницы продолжил лечение, в том числе медикаментозное, хотя больные пытались доказать свою нормальность и вели полностью адекватно. Лечащие врачи отказывались признать выздоровление больных.

Однако после первой выписки группа экспериментаторов не прекратила свое исследования. С подобными жалобами на слуховые галлюцинации испытуемые обратились в ряд других клиник, среди которых были самые прославленные и известные. И во всех учреждениях, а их было более 10, им ставили диагноз психического расстройства личности.

7 участникам группы был поставлен диагноз - шизофрения, 1 - депрессивный психоз. Всех испытуемых поместили в стационар лечебницы. Попав в медицинское учреждение, лжесумасшедшие утверждали врачу, что галлюцинации слуха прекратились, кроме того, вели себя абсолютно адекватно. Но лечение не прекращалось. Если в среднем участники эксперимента вышли из больницы через 19 дней, один оставался на стационаре 52 дня. Всем был прописан диагноз "шизофрения в ремиссии".

Обнародовав результаты своего эксперимента, Розенхан вызвал бурный резонанс и массу споров в научном мире. Ведь его эксперимент поставил под сомнение надежность психиатрической диагностики. Итогом стала официальная просьба врачей Розенхана прислать своих лжесумасшедших еще раз с утверждением, что они смогут их распознать и поставить верный диагноз. Из 193 человек, прошедших обследование, было выявлено 19 симулянтов. О чем врачи с гордостью заявили Розенхану. Казалось бы, обман был раскрыт. Только Розенхан никого не направлял.

Данный эксперимент, обе его части позволили Розенхану с полной уверенностью заявить, что современные психиатры не обладают достаточными знаниями и навыками для определения здоровья/нездоровья психики человека.

Самой интересной часть эксперимента стал момент, когда настоящие больные психиатрических клиник начинали подозревать своих соседей-псевдобольных в подлоге (примерно 35 психически нездоровых людей), считая их журналистами или фотографами, преследующими свои цели в нахождении в стенах заведений для умалишенных.

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Фото: israclinic.com