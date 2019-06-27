Цифросексуальность: фантазия сексологов или скорая реальность?

Британские ученые прогнозируют появление в самом ближайшем будущем еще одной сексуальной ориентации и настоятельно рекомендуют психологам быть готовыми к оказанию помощи людям, реально страдающим от любви к секс-ботам и виртуальным избранникам.

Поводом для нового исследования в этот раз послужил опрос, показавший, что примерно 26% англичан были бы не против испытать сексуальный опыт (проще говоря- переспать) с роботом, внешне похожим на человека.

Проведя серию наблюдений, ученые пришли к выводу, что для очень многих людей увлечение новыми технологиями, погружающими в «иную» реальность, приведет к полному отрыву от реальности привычной, обыденной, настоящей.

И вместе с этим появятся люди, которые станут испытывать половое влечение только в связи с виртуальной реальностью. Толчком к появлению «цифросексуалов» и увеличению их числа станут онлайн-игры, в которых персонажи будут заниматься сексом, появление порнографических каналов с 3D-контентом и роботизированных секс-кукол, которые начнут вытеснять привычных многим резиновых «подружек».

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