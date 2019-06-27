Психологи выяснили, почему красавицы чувствуют себя несчастливыми

Неоднозначное заявление касаемо взаимосвязи между ощущением счастья и внешней красоты женщин сделали на минувшей неделе психологи Мичиганского университета.

На основании исследования, проведенного ими с участием 1800 жительниц штата, они сделали вывод, что те дамы, которым от природы даны красивое лицо и стройная фигура, в большинстве своем -72% - не считают себя счастливыми. Тогда как толстушки и те, кто не обладает идеальными чертами в целом жизнью своей вполне довольны и счастливы. По крайней мере, об этом заявили 62% «толстушек».

Интересен вывод, который из полученных данных сделали ученые. Они считают, что позитив второй группы респонденток базируется на ... имеющемся у них жире. «Жир - источник энергии, и, благодаря ей - оптимизма», - говорят исследователи.

Еще одна причина того, что красавицы не чувствуют себя счастливыми, кроется, по мнению мичиганских специалистов в женской психологии. Здесь, по их мнению, все просто: яркая внешность требует усилий по ее сохранению и определенных жертв, чтобы ее поддерживать. Красавицы боятся набрать вес, перманентно «присаживаются» на диеты и переживают из-за каждого- как им кажется - лишнего сантиметра на талии. Порой это перерастает в самый настоящий невроз. И тут уж становится не до ощущения счастья.

А полные женщины, принимающие свой вес как данность, в это время просто радуются жизни.

Не проходит даром осознание собственной красоты и для женского мышления. У красавиц есть собственная, основанная на уверенности в абсолютной исключительности, шкала оценок, по которой они «выставляют» баллы другим людям. Из-за этого строить отношения бывает весьма непросто.

«Женщина, которая уверена в своей красоте, обычно очень требовательна к окружающим. Особенно мужчинам. Рядом с собой такие дамы хотят видеть только тех, кто соответствует стандартам, т.е. обладает целым рядом достоинств. Если оказывается, что партнер «не дотягивает» по каким-то показателям, то красавица чувствует себя обделенной, обманутой и несчастливой,» - говорят мичиганские психологи.

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Фото: rimmaromanova.ru/sad-woman/