Музыка объединяет людей, синхронизируя их мозговые волны
Почему музыке удается долго удерживать свою аудиторию? На этот вопрос попытались ответить ученые из арканзасского университета (США), проводившие исследование того, как музыка влияет на нейронные реакции человеческого мозга.
Дженс Мэдсен и Лукас Парра решили измерить синхронизацию мозговых волн в то время, когда в аудитории звучали музыкальные композиции. Как оказалось, когда слушатель увлечен музыкой, его нервные реакции синхронизируются с реакциями других слушателей, а между субъектами наблюдается корреляция мозговых волн.
Согласно выводам, сделанным учеными по окончании исследования, вовлеченность слушателя (и его корреляция с другими людьми в зале) уменьшается с повторением музыки, но только в случае знакомых музыкальных произведений. Если же речь идет о незнакомых композициях, то интерес аудитории сохранялся в течение более долгого периода времени, особенно у людей с некоторой музыкальной подготовкой.
«Благодаря сделанному нами сейчас открытию и тому, что удалось измерить мозговые волны людей, находящихся в большой аудитории (концертный зал), наука может серьезно продвинуться в изучении влияния корреляции мозговых волн разных людей на их групповое поведение. И еще мы не оставляем надежды понять, что же все-таки делает музыку такой особенной», - отмечает Мэдсен.
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