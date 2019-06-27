Дневной сон у детей связали с лучшей успеваемостью

Сон - важная составляющая жизни человека. Над его исследованием работают целые лаборатории по всему миру. Однако, вопросов, по-прежнему, очень много.

Например, ведутся споры по поводу необходимости дневного сна. Способен ли он каким-либо образом влиять на работоспособность? Или «баловство» это никакого отношения к физиологическим процессам не имеющее? И различается ли потребность в дневном сне в зависимости от возраста человека.

Китайские психологи проследили за психологическим и физиологическим состоянием 3819 школьников из Поднебесной, где, в отличие от других стран, дневной сон в школе - норма. Задачей ученых было понять, существует ли связь между дневным сном и умственными показателями (в частности, школьной успеваемостью) у детей 10-12 лет.

Психологи разделили своих юных респондентов на 4 группы:

в одной дети днем не спали, в другой - спали раз или два в неделю, в третьей - 3-4 раза, в четвертой - ежедневно. Длилось исследование 2 года.

Ученые контролировали участников по 4 показателям:

считали, сколько ребенок спит днем и ночью;

измерялся ИМТ и уровень глюкозы в крови;

с помощью анкеты определяли субъективный уровень счастья;

анализировали информацию об успеваемости каждого.

Сопоставив все полученные данные китайские психологи пришли к однозначному выводу: дети, которые регулярно спят днем учатся лучше своих сверстников.

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