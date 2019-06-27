Голосовое сообщение или e-mail – как сделать непростой выбор

Эпистолярный жанр - лучшие его традиции - остались где-то, в пусть недалеком, но все же прошлом. Мало кто сегодня пишет длинные письма и поверяет бумаге тайны своих душевных переживаний.

Голосовое сообщение, коротенькая смс-ка или, в лучшем случае, электронное письмо - в цифровую эпоху романтические чувства облекаются в краткие и емкие пассажи.

Международная группа ученых под руководством американского психолога Аллана Дэниса провела исследование, целью которого было понять, какие чувства возникают у человека,когда он использует современные способы связи. И как голосовые сообщения и электронные письма влияют на жизнь людей.

За основу было взято широко распространенное в обществе мнение, что голосовое сообщение - более личностный способ общения, потому что передает малейшие не только информационные, но и эмоциональные нюансы. Но, как оказалось, это далеко не всегда так, особенно касаемо "сетевого поколения" (так еще иногда называют миллениалов).

Для исследования были приглашены 72 добровольца (все они были молодыми - до 30 лет). У них замеряли психофизиологические показания в то время,когда они разными способами общались посредством различных мессенджеров. В результате стало очевидно, что люди, которые отсылают романтические письма электронной почтой, пользуются эмоционально более насыщенной лексикой, чем те, кто предпочитает голосовые сообщения.

"Составляя любовные письма, отправители e-mail, сознательно или несознательно добавляли больше позитивного содержания в сообщение, возможно, пытаясь компенсировать неспособность передать эмоцию с помощью голоса", - отмечают авторы работы в своем отчетном докладе.

Кроме того, голосовое сообщение невозможно редактировать, в то время как письмо позволяет уделить задаче общения больше времени, серьёзнее продумать содержание послания. Причём это верно не только для романтических, но и для деловых и «повседневных» писем.

"Электронное письмо лучше послать тогда, когда Вы хотите передать адресату информацию, требующую обдумывания", - делится своими наблюдениями Аллан Дэнис.

Несмотря на выводы, сделанные в исследовании, учёные заключают: не стоит полностью погружаться в мир виртуального общения. Хотите убедиться, что Вас поняли правильно? Тогда найдите время позвонить по телефону или назначить личную встречу.

Читайте также: Виртуальная реальность убивает живое общение

Фото: yandex.ru/images