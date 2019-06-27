Прослыть провидцем - легко

Как оказалось, прослыть провидцем совсем несложно. Группа ученых из университета Южной Каролины под руководством Раджеш Багчи и Элиз Шандон Инс провели на этот счет специальное исследование того, насколько люди готовы доверять прогнозам. И каким.

И по его итогам дают совет: если хотите, чтобы вам поверили, делайте прогнозы только относительно тех событий, которые непременно случатся с большой вероятностью.

"Люди больше верят тому, кто, по сути, выдвигает гипотезу, чем тому, кто подтверждает свои предсказания глубоким анализом или результатами сложных вычислений", - говорит Раджеш Багчи. - Первый сделанный по любому поводу прогноз (чаще всего он ничем не подкреплен) воспринимается как более точный».

И утверждение это не голословно. Исследователи провели 8 научных опытов. Например, они использовали спортивные прогнозы о том, какая команда выиграет в баскетбольном матче; биржевые - поднимется курс акций или опустится; когда в продажу поступит некая книга.

Волонтеров всякий раз просили оценить сделанные кем-то устно или где-то опубликованные предсказания, которые произойдут с разной степенью вероятности - 70 или 30%.

Выяснилось, что участники оценивали правдивость заявлений «предсказателей» на основании того, как подавался сам прогноз. Проще говоря, чем больше процентов вероятность заявлялась, тем больше, по мнению людей, доверия они вызывают.

Вот так, оказывается, просто прослыть провидцем: делай умное лицо и «гарантируй» высокую вероятность того исхода событий, которую «предвидишь».

Результаты этого исследования, по мнению авторов, можно удачно использовать политологам, метеорологам и биржевым аналитиками: достаточно систематически выдвигать на первый план предсказания, которые «сбудутся с наибольшей вероятностью» - и успешная карьера им обеспечена.

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Фото: rusbetonplus.ru