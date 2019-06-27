Нам нравится делать селфи, но не смотреть на них

Селфи чрезвычайно популярны в социальных сетях. Статистика Google подсчитала, что в 2014 году было принято около 93 миллионов человек в день. И это только пользователи устройств Android. Селфи - аксессуары, такие как селфи - палки, теперь явление обычное и даже бьют рекорды по продажам. А слово "селфи" даже было добавлено в оксфордский английский словарь в 2013 году.

Как современный культурный феномен, любители селфи представляют интерес для психологов с точки зрения того, как они думают и чувствуют, когда принимают, публикуют и рассматривают как свои собственные снимки, так и те, что публикуются другими.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале «Грани психологии», Сара Дифенбах, профессор Мюнхенского университета, провела онлайн-опрос для оценки мотивов и суждений «селфиманов».

В общей сложности опрос прошли 238 человек, проживающих в Австрии, Германии и Швейцарии. Исследователи обнаружили, что 77% участников регулярно делали селфи.

"Одной из причин этого может быть их желание самопрезентации, саморекламы и самораскрытия, - говорит Дифенбах. - Совместное использование личного момента с остальным миром и получение положительного (а еще лучше - восторженного) отклика, по-видимому, являются ключевыми мотиваторами".

Интересно, что несмотря на то, что 77% участников регулярно делали селфи, 62-67% с тем, что такие снимки негативно влияют на самооценку.

82% участников, указали, что они предпочли бы видеть другие типы фотографий вместо селфи в социальных сетях.

Если верить полученным в ходе исследования результатам, то получается, что селфи не должны быть такими популярными, как они есть. Это явление, когда многие люди регулярно делают селфи, но при этом большинству они не нравятся, получило название "селфи - парадокс Дифенбаха».

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Фото: medicalxpress.com