Соцсети могут улучшить психическое здоровье

Исследование, опубликованное в журнале Computer Mediated-Communication, бросает вызов идее о том, что социальные медиа, мобильные технологии и интернет способствуют кризису психического здоровья в мире.

Вопреки распространенному мнению, регулярное использование социальных сетей и интернета может улучшить психическое здоровье взрослых и помочь предотвратить серьезные психологические расстройства, такие как депрессия и тревога.

«Коммуникационные технологии и платформы социальных сетей облегчают не только поиск единомышленников или людей с проблемами, аналогичными вашим, но и доступ к медицинской информации», - говорит Кит Хэмптон, профессор средств массовой информации Мичиганского университета.

До недавнего времени считалось, что социальные сети - место, где общаются подростки и молодежь, потому исследования их влияния на взрослых не проводились. А между тем, и для более старшей возрастной категории последствия «сидения» в соцсетях могут быть разными, в зависимости от жизненной ситуации, в которой человек находится.

Итак, Хэмптон приступил к изучению более зрелого населения, проанализировав данные более чем 13 000 взрослых (40+) людей. Он использовал данные 2015 и 2016 годов, которые включали ряд вопросов об использовании коммуникационных технологий и психологических дистрессах .

В результате оказалось, что пользователи социальных сетей на 63% реже испытывают серьезные психологические расстройства из года в год, включая глубокую депрессию или серьезную тревогу. Наличие контактов с членами семьи в социальных сетях еще больше уменьшило психологический стресс, если, конечно, отношения с ними «в реале» теплые и дружеские.

В целом же, пользователи сайтов социальных сетей в 1,63 раза чаще избегают серьезных психологических расстройств.

"Сегодня у нас есть эти постоянные, маленькие кусочки информации, появляющиеся на наших сотовых телефонах и каналах Facebook, и этот постоянный контакт может иметь значение для таких вещей, как психическое здоровье", - сказал Хэмптон.

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Фото: medicalxpress.com