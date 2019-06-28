Секстинг способен вызывать психологические расстройства

Секстинг - обмен эротическими фотографиями в интернете, отправка сообщений интимного содержания (например, откровенных фото) с помощью сотовых телефонов, электронной почты, социальных сетей перешагнула границы сайтов знакомств и престала быть заменой сексу по телефону.

Некоторые психологи считают, что отправка или получение обнаженных электронных изображений - сигнал об ухудшении психического здоровья. Особенно, когда об этом не просят. А уж если человека каким-то образом принуждают к этому или даже просто шлют нежелательные сексты, то это в разы повышает вероятность депрессии, тревоги и симптомов стресса. К такому выводу пришли психологи из австралийского университета Дикина (штат Виктория), проведя исследование на тему «Секстинг и психологический дистресс».

Исследователи обнаружили, что получение нежелательных текстов и секстинг под принуждением также был связан с более низкой самооценкой. Кроме того, у мужчин, получающих нежелательные сексты, были более плохие результаты психического здоровья.

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Фото: elitedaily.com